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17:21, 30 октября 2023Мир

Сожженный Коран отправили в две мечети Германии

Rheinische Post: письма с сожженным Кораном отправили в две мечети Германии

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Письма с сожженными страницами Корана отправили в две мечети Германии. Об этом пишет Rheinische Post со ссылкой на местную полицию.

Мечети обнаружили письма в почтовых ящиках в городах Реклингхаузен и Кастроп-Рауксель. Уточняется, что содержимое включало сожженные страницы Корана, собачьи экскременты и письма с оскорблениями.

По данным издания, служба государственной безопасности начала расследование по факту разжигания ненависти.

Ранее стало известно о депортации из Швеции организатора акций с сожжением Корана. Отмечается, что ему не продлят вид на жительство и запретят въезд в страну на пять лет.

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      Виктория Кондратьева
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