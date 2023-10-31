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12:31, 31 октября 2023Ценности

19-летний российский певец похвастался новой машиной за миллионы рублей

19-летний певец Акмаль Ходжаниязов приобрел машину Zeekr за 8 миллионов рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Акмаль Ходжаниязов похвастался новым роскошным автомобилем за миллионы рублей. Подробности публикует Super.

19-летний экс-участник проекта «Голос» в разговоре с репортерами на премии Moda Tropical признался, что приобрел свою первую машину — Zeekr стоимостью 8 миллионов рублей. «Китайский, не проблематичный, что очень важно в наше время», — подчеркнул исполнитель и добавил, что подумывал о BMW, но все же решил отказаться от нее в пользу другого авто.

В октябре рэпер Тимати подарил Валентине Ивановой на день рождения роскошный автомобиль за 50 миллионов рублей. Модель поделилась видео, где похвасталась презентом от музыканта. На размещенных кадрах видно, что он преподнес избраннице черный Porsche 911 Carrera.

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      Карина Черных
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