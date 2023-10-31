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16:34, 31 октября 2023Силовые структуры

Два молодых мигранта пойдут под суд за изнасилование 49-летней россиянки

Два уроженца Узбекистана пойдут под суд за изнасилование женщины в парке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве два 21-летних уроженца Узбекистана пойдут под суд по делу об изнасиловании. Об этом во вторник, 31 октября, в своем Telegram-канале сообщает столичное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 2 июля находившиеся в состоянии алкогольного опьянения мигранты заметили россиянку в одном из парков столицы. Пригрозив женщине, что лишат ее жизни, злоумышленники надругались над ней, а после сбежали с места преступления.

Благодаря комплексу следственных действий и судебным экспертизам, обвиняемые были изобличены в совершении преступления. Хотя вину задержанные так и не признали. В ходе расследования выяснилось, что мигранты находились на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. Уголовное дело передано для направления в суд.

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      Владимир Седов
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