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14:37, 31 октября 2023Силовые структуры

ФСО проведет трехдневные учения на территории администрации президента

ФСО проведет в Москве трехдневные учения в АП, правительстве и парламенте

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) проведут трехдневные плановые тактико-специальные учения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Они пройдут с 1 по 3 ноября на охраняемых объектах. Основные этапы будут на территориях администрации президента (АП), правительства и парламента. В ведомстве уточнили, что учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб.

Во время учений будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности. Силовики могут использовать бронированную технику. При этом введение каких-либо ограничений для перемещения граждан не планируется, заявили в ФСО.

В 2022 году учения проходили с 25 по 27 октября.

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