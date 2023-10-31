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15:28, 31 октября 2023Россия

Госдума одобрила законопроект о наказании добровольцев за порчу оружия и техники

ГД в первом чтении приняла законопроект о наказании добровольцев за порчу оружия

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российская Госдума на пленарном заседании во вторник, 31 октября, в первом чтении приняла законопроект о наказании добровольцев за порчу оружия и техники. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была вынесена на рассмотрение группой депутатов палаты во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. В соответствии с ней предлагается внести поправки в закон «О материальной ответственности военнослужащих».

Речь идет о привлечении россиян к материальной ответственности в том случае, если они в процессе выполнения своих обязанностей причинят ущерб по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу.

В пояснительной записке к нормативно-правовому акту авторы проекта закона отметили, что пребывающие в добровольческих формированиях граждане участвуют в боевых действиях наравне с военнослужащими и обеспечиваются всем необходимым, но не несут за это материальной ответственности.

В действующем законодательстве для российских военнослужащих предусмотрено наказание за порчу оружия и техники, а новый законопроект предполагает, что ответственность будут нести и добровольцы.

Ранее в октябре Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Согласно поправкам, за публикацию фейков нарушителям может грозить штраф от 700 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей, исправительные работы сроком до года, принудительные — до трех лет. В случае тяжких последствий максимальное наказание может достигать 15 лет лишения свободы.

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      Евгения Куликова
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