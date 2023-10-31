Телескоп Уэбба обнаружил гигантское звездное гало

arXiv: телескоп Уэбба обнаружил звездное гало в галактике Ark 227

Астрономы обнаружили гигантское звездное гало вокруг карликовой галактики Ark 227 с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Об открытии сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Ark 227 — карликовая галактика красного цвета и эллиптической формы, расположенная на расстоянии от 85 до 114 миллионов световых лет. Вириальный радиус, который соответствует области гравитационно связанного вещества и превышает видимый радиус диска галактики, оценивается примерно в 330 тысяч световых лет, а масса всех звезд достигает 2,7 миллиарда солнечных масс. Масса же гало — 200 миллиардов солнечных масс.

Новые наблюдения были проведены с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam) в рамках программы Blue Jay, которая заключается в получении глубоких спектров галактик Космического полдня — этапа в эволюции Вселенной, когда скорость звездообразования во Вселенной достигала максимума.

JWST показал, что Ark 227 окружен протяженным звездным ореолом с одним или, возможно, двумя областями аккреции или аккреционных шельфов. Одна из областей находится на расстоянии примерно 33-66 тысяч световых лет от центра галактики, тогда как другая идентифицирована на расстоянии 160-320 тысяч световых лет от центра галактики. Наличие аккреционных шельфов предполагает, что Ark 227 пережила как минимум два незначительных слияния с карликовыми галактиками.

Исследователи не исключают возможности того, что галактика перенесла множественные слияния со многими галактиками меньшей массы. Однако для подтверждения этого необходимы дальнейшие наблюдения.