«Латексная барби» прогулялась по центру города с розовым мужчиной на поводке

Доминатрикс из США, которая называет себя «латексной барби», разбогатела, выполняя странные желания мужчин. Об этом сообщает Daily Star.

38-летняя Лэйн Кведерис из Нью-Йорка рассказала, что зарабатывает до восьми тысяч долларов в день (746 тысяч рублей), унижая и оскорбляя мужчин. Она уточнила, что ее специализация — финансовая доминация. «Это значит, что фетиш мужчин — отдавать мне деньги ради удовольствия, которое это приносит само по себе, — объяснила девушка. — Но классические техники тоже присутствуют в таких отношениях».

Кведерис одновременно работает комиком и время от времени дает комедийные выступления, в которых делится необычными и смешными подробностями о своей работе. Один из клиентов, по ее словам, хотел, чтобы его провели на поводке по одной из центральных улиц Нью-Йорка. Кведерис не постеснялась сделать это за щедрое вознаграждение, при этом мужчина был с ног до головы одет во все розовое.

Девушка настаивает, что секс не является частью ее отношений с клиентами. Более того, унижения в сочетании с недостижимостью — одна из главных причин, по которым ее услуги пользуются популярностью.

Кведерис считает, что в современном обществе у мужчин мало возможностей проявить слабость. Чтобы на время почувствовать себя зависимыми, слабыми и униженными, приходится обращаться к доминатрикс. Девушка добавила, что работа доминатрикс не означает «необходимости быть злой с клиентами и причинять им боль».

Ранее американская доминатрикс, использующая псевдоним Diamond Diva Princess, рассказала, почему мужчины платили ей сотни тысяч долларов, ничего не получая взамен. За 20 лет у Diamond Diva Princess накопилось больше семи тысяч клиентов, которые платят ей деньги.