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15:33, 31 октября 2023Культура

Лолита прервет воздержание от алкоголя в честь своего юбилея

Лолита заявила, что прервет воздержание от алкоголя в честь своего 60-летия

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская эстрадная певица Лолита Милявская прервет длительное воздержание от алкоголя в честь своего юбилея. Ее слова приводит «Пятый канал».

Она отметила, что планирует накануне концерта в честь своего 60-летия взять выходной и выспаться. После самого шоу она планирует отпраздновать свой день рождения. «Мы будем по-студенчески. То есть это артистический буфет, в котором все будет черти как», — заявила Милявская.

Ранее Лолита заявляла, что уже долгое время не пьет алкоголь. Исполнительница подчеркнула, что отказалась от употребления спиртного во время работы. Однако призналась, что может «дать газу» в свободное время, после окончания всех съемок и гастролей.

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      Сергей Равин
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