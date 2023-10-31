Лолита прервет воздержание от алкоголя в честь своего юбилея

Лолита заявила, что прервет воздержание от алкоголя в честь своего 60-летия

Российская эстрадная певица Лолита Милявская прервет длительное воздержание от алкоголя в честь своего юбилея. Ее слова приводит «Пятый канал».

Она отметила, что планирует накануне концерта в честь своего 60-летия взять выходной и выспаться. После самого шоу она планирует отпраздновать свой день рождения. «Мы будем по-студенчески. То есть это артистический буфет, в котором все будет черти как», — заявила Милявская.

Ранее Лолита заявляла, что уже долгое время не пьет алкоголь. Исполнительница подчеркнула, что отказалась от употребления спиртного во время работы. Однако призналась, что может «дать газу» в свободное время, после окончания всех съемок и гастролей.