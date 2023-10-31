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13:39, 31 октября 2023Моя страна

На Сахалине утилизировали 15 затонувших судов

В течение 2023 года на Сахалине утилизировали 15 затонувших судов

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

В течение 2023 года на Сахалине утилизировали 15 затонувших судов, а к 2024-му это число достигнет 26. Об этом сообщает KP.RU.

Известно, что в конце октября завершились работы по удалению затонувшего корабля в морском порту Невельска. Он находился в морской акватории, прилегающей к туристической смотровой площадке, откуда открывается вид на лежбище сивучей. Рейдовому тральщику более 50 лет. Судно весом более 50 тонн предназначалось для поиска и уничтожения мин.

«О необходимости расчистки бухт Дальнего Востока от затонувших кораблей еще в 2014 году говорил президент России Владимир Путин. Суда, пролежавшие десятки лет в морских акваториях нашей страны и региона, не только портят эстетический вид, но и наносят вред окружающей среде, и препятствуют безопасному судоходству. Поэтому сейчас ведется активная работа по их утилизации», — отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Ранее в октябре сообщалось, что на Сахалине и Курилах заканчивают работы по ремонту 1,4 тысячи дворов.

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      Карина Черных
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