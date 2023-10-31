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20:36, 31 октября 2023Наука и техника

На спутнике Юпитера обнаружили органику

Nature Astronomy: на Ганимеде обнаружили органические соединения и соли

Изображение: NASA / JPL-Caltech / SwRI/MSSS / Kalleheikki Kannisto, CC BY / phys.org

В ходе миссии НАСА Juno были обнаружены минеральные и органические соединения на поверхности спутника Юпитера Ганимед. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Ученые проанализировали данные, собранные спектрометром Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) на борту космического корабля во время близкого пролета мимо ледяного спутника. Этот прибор изначально был разработан для улавливания инфракрасного света, который выходит из атмосферы с глубины 50-70 километров, однако также использовался для исследования спутников Юпитера Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто.

Предыдущие спектроскопические наблюдения, проведенные космическим кораблем НАСА «Галилео» и космическим телескопом «Хаббл», а также Очень большим телескопом Европейской южной обсерватории, намекали на присутствие солей и органических веществ, но разрешение этих наблюдений было слишком низким, чтобы сделать какие-либо определенные выводы.

Моделирование магнитного поля Ганимеда показало, что экваториальная область спутника, вплоть до широты около 40 градусов, защищена от бомбардировки энергичными электронами и тяжелыми ионами, создаваемой магнитным полем Юпитера. В этой области и было обнаружено большое количество солей и органических веществ.

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      Александр Еникеев
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