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11:43, 31 октября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о серьезном повреждении одной из теплоэлектростанций

ДТЭК: на Украине в прифронтовом районе серьезно повреждена одна из ТЭЦ

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На Украине в прифронтовом районе повреждена одна из теплоэлектростанций. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram.

«Было серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики начали работу над устранением последствий. Энергохолдинг не сообщил, какая именно станция была повреждена.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков объяснил нанесение удара по судоремонтному заводу в Одессе. По его словам, порт, хотя и является гражданским объектом, использовался в военных целях.

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      Алевтина Запольская
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