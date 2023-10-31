На Украине сообщили о серьезном повреждении одной из теплоэлектростанций

ДТЭК: на Украине в прифронтовом районе серьезно повреждена одна из ТЭЦ

На Украине в прифронтовом районе повреждена одна из теплоэлектростанций. Об этом сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК в Telegram.

«Было серьезно повреждено оборудование, поэтому без света и воды оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией», — говорится в сообщении.

Уточняется, что энергетики начали работу над устранением последствий. Энергохолдинг не сообщил, какая именно станция была повреждена.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков объяснил нанесение удара по судоремонтному заводу в Одессе. По его словам, порт, хотя и является гражданским объектом, использовался в военных целях.