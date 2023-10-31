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03:26, 31 октября 2023Бывший СССР

В России объяснили удар по судоремонтному заводу в Одессе

Леонков: порт Одессы использовался в военных целях, удар по нему оправдан

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Globallookpress.com

Военный аналитик Алексей Леонков объяснил нанесение удара по судоремонтному заводу в Одессе. Его слова приводят «Известия».

Эксперт отметил, что нанесение удара было оправдано, поскольку одесский порт, хотя и является гражданским объектом, использовался в военных целях. Он добавил, что это определила российская разведка.

Военный аналитик Василий Дандыкин добавил, что на территории судоремонтного завода, вероятно, находились боеприпасы и беспилотники.

«От Черноморского пароходства ничего не осталось, поэтому ремонтировать там нечего. Вполне вероятно, что складские помещения использовались для хранения военного имущества», — подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Глава местной областной администрации Олег Кипер сообщил, что на судостроительном заводе произошел пожар и была повреждена техника.

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      Марина Совина
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