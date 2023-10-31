В России объяснили удар по судоремонтному заводу в Одессе
Военный аналитик Алексей Леонков объяснил нанесение удара по судоремонтному заводу в Одессе. Его слова приводят «Известия».
Эксперт отметил, что нанесение удара было оправдано, поскольку одесский порт, хотя и является гражданским объектом, использовался в военных целях. Он добавил, что это определила российская разведка.
Военный аналитик Василий Дандыкин добавил, что на территории судоремонтного завода, вероятно, находились боеприпасы и беспилотники.
«От Черноморского пароходства ничего не осталось, поэтому ремонтировать там нечего. Вполне вероятно, что складские помещения использовались для хранения военного имущества», — подчеркнул эксперт.
Ранее стало известно о взрывах в Одесской области. Глава местной областной администрации Олег Кипер сообщил, что на судостроительном заводе произошел пожар и была повреждена техника.