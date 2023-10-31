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14:14, 31 октября 2023Экономика

Названы сроки начала испытаний импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем

Чемезов: испытания самолета SJ-100 с российским двигателем начнутся в декабре

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Испытания импортозамещенного самолета SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся уже в декабре текущего года. Такие сроки в эфире телеканала «Россия 24» назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя госкорпорации, полностью локализованный самолет отправится на испытания «где-то в конце этого года».

Лайнер уже поднимался в воздух в конце августа-начале сентября. Тогда на нем было примерно 40 отечественных систем и агрегатов. Первые испытания проходили в течение 54, вторые — 75 минут. Самолет набирал высоту до 3000 и 6000 метров соответственно. Для ускорения испытаний на первом опытном образце тогда использовались франко-российские двигатели SaM146.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) писали, что сроки сертификации ПД-8 затягиваются и процесс проходит со сложностями. В свою очередь, гендиректор ПАО «Яковлев» (бывший «Иркут») Андрей Богинский отмечал, что на плановые показатели импортозамещенный SJ-100 должен выйти через два года после начала эксплуатации.

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      Дмитрий Воронин
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