Овечкин примерил костюм фараона на Хеллоуин

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин примерил необычный наряд в честь Хеллоуина. Соответствующий снимок опубликовала его супруга Наталья Шубская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 38-летний спортсмен предстал в черном костюме фараонов с золотистой отделкой. Помимо этого, Овечкин надел специальный головной убор, а также дополнил свой образ многочисленными аксессуарами в виде массивного креста и накладки на руке.

В свою очередь, 29-летняя избранница хоккеиста снялась в черном парике и необычном платье в такой же стилистике. Среди прочего, пара надела черную обувь.

Ранее съемку Оксаны Самойловой и Джигана в стиле «Игры престолов» подняли на смех в сети. На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в длинном белом парике и платье аналогичного цвета. В свою очередь, музыкант примерил темно-коричневый парик с волнистыми прядями и распахнутый меховой наряд.