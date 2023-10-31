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12:50, 31 октября 2023Ценности

Овечкин примерил костюм фараона на Хеллоуин

Фото: @aleksandrovechkinofficial

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин примерил необычный наряд в честь Хеллоуина. Соответствующий снимок опубликовала его супруга Наталья Шубская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 38-летний спортсмен предстал в черном костюме фараонов с золотистой отделкой. Помимо этого, Овечкин надел специальный головной убор, а также дополнил свой образ многочисленными аксессуарами в виде массивного креста и накладки на руке.

В свою очередь, 29-летняя избранница хоккеиста снялась в черном парике и необычном платье в такой же стилистике. Среди прочего, пара надела черную обувь.

Ранее съемку Оксаны Самойловой и Джигана в стиле «Игры престолов» подняли на смех в сети. На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала в длинном белом парике и платье аналогичного цвета. В свою очередь, музыкант примерил темно-коричневый парик с волнистыми прядями и распахнутый меховой наряд.

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      Екатерина Ештокина
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