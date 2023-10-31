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15:22, 31 октября 2023Мир

Патрушев обвинил США в паразитировании на украинском конфликте

Патрушев: США использовали кризис на Украине для устранения своих конкурентов

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

США паразитируют на теме Украины, используя кризис в своих интересах, одним из которых был слом экономических контактов России и Европы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает ТАСС.

«Сегодня англосаксы пытаются сохранить неолиберальную модель глобализации, основанную на неравноправных экономических и политических отношениях, отрицающую многообразие интересов. При этом западные правители стремятся подавить суверенные самостоятельные центры развития», — добавил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что перспективы разрешения украинского кризиса на сегодняшний день не просматриваются. По его словам, в Москве поддерживают позицию Египта и ряда других африканских государств о посредничестве в урегулировании украинского кризиса.

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      Максим Габриелян
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