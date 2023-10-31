По факту поджога кафе в российском регионе возбудили уголовное дело

В Ярославле следователи возбудили дело после поджога кафе коктейлем Молотова

В Ярославле следователи возбудили уголовное дело после поджога кафе «Сквер 20/10» при помощи коктейля Молотова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По факту произошедшего завели дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Позднее его передали в следственные органы регионального управления Следственного комитета России, где дело переквалифицировали по части 3 статьи 30, пунктам «а»,«е» части 2 статьи 105 («Покушение на расправу двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

В ночь на 31 октября неизвестный мужчина поджег ресторан при помощи коктейля Молотова и скрылся с места преступления. В результате пожара пострадала посетительница. Ее госпитализировали с ожогами второй и третьей степени. Огонь уничтожил летнюю веранду «Сквера 20/10» площадью 60 квадратных метров.

