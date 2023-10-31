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14:55, 31 октября 2023Моя страна

Появились подробности спасения стокилограммового пса Кругетса

Стокилограммовый пес Кругетс находится под наблюдением врача-диетолога

Кадр: Комсомольская Правда / YouTube

Стокилограммовый пес Кругетс из Нижнего Новгорода, на лечение которого ранее волонтеры объявили сбор, находится под наблюдением врача-диетолога. Об этом сообщает РБК Life.

По словам волонтеров, пока трудно понять, в какую сумму обойдется лечение пса. Желающих забрать его домой пока нет. «Если учитывать затраты на его диетическое питание, постоянный мониторинг состояния еженедельными дорогостоящими анализами, работу фельдшеров, проводящих обработки, и диетолога, постоянно корректирующего его питание, то затраты на его лечение варьируются от двух до пяти тысяч рублей в день, а процесс похудения может затянуться на несколько месяцев», — рассказали волонтеры.

Зоозащитники также сообщили, что сейчас Кругетс проходит диагностические исследования и получает обезболивание. Диетический корм, в котором он нуждается, стоит дорого, и имеющихся средств едва хватает на лечение.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде волонтеры отправили на лечение в ветеринарный госпиталь 100-килограммового пса по кличке Кругетс. Из-за избыточного веса собака практически не встает на лапы и не может ходить.

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      Варвара Кошечкина
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