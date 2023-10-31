Появилось видео уничтожения танка Leopard 2А6 под Авдеевкой

РВ опубликовали видео уничтожения западного танка Leopard 2А6 под Авдеевкой

В сети появилось видео уничтожения в боях под Авдеевкой танка Leopard 2А6. Его опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

Операторы беспилотника обнаружили два западных танка, после чего начали корректировать огонь. Через некоторое время один из них загорелся, и из него начали вылезать украинские военные.

Ранее российские бойцы из батальона «Крым» показали сбитый тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». «Вот она, эта ляля. Такая огромная, что еле влезла в машину», — прокомментировал один из военных.