Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:45, 31 октября 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения танка Leopard 2А6 под Авдеевкой

РВ опубликовали видео уничтожения западного танка Leopard 2А6 под Авдеевкой

В сети появилось видео уничтожения в боях под Авдеевкой танка Leopard 2А6. Его опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны» (РВ).

Операторы беспилотника обнаружили два западных танка, после чего начали корректировать огонь. Через некоторое время один из них загорелся, и из него начали вылезать украинские военные.

Ранее российские бойцы из батальона «Крым» показали сбитый тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». «Вот она, эта ляля. Такая огромная, что еле влезла в машину», — прокомментировал один из военных.

Что думаешь? Оцени!
      Ткачев Егор
      Обсудить
      Последние новости

      Названы две версии попыток убрать из Госдумы любимого депутата Жириновского

      Певица Zivert рассказала о деталях своего райдера

      Под Ростовом объявили в розыск подозреваемого в подготовке теракта участника ИГ

      Стало известно о переходе 1,4 миллиона палестинцев на юг сектора Газа

      Тутберидзе высказалась о паузе в карьере Загитовой

      Адвокат рассказал о способах засудить человека за словесные оскорбления

      Ирина Шейк поделилась снимком в металлическом бюстгальтере

      Главного редактора «Октагон. Медиа» и его коллегу задержали по делу о клевете

      На Украине не исключили проблем с призывом

      США обвинили россиян в экспорте высокотехнологичной продукции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости