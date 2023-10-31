«Моя суперсила — деньги» Скрытный миллиардер скупает королей, узнает секреты Трампа и российских подлодок. Кто он?

В октябре австралийская пресса опубликовала аудиозаписи разговоров миллиардера Энтони Пратта, который считается одним из богатейших людей в этой стране. В них он делится планами, которые достойны джеймсбондовских злодеев. По утверждению Пратта, он годами тратил свои миллиарды на то, чтобы втереться в доверие к самым могущественным людям мира — от политиков и до монархов. Теперь, по его словам, в Букингемском дворце опасаются, что он разрушит британскую монархию.

«Все эти люди — это такая мафия»

В начале октября американская телекомпания ABC News рассказала о малоизвестных связях Энтони Пратта с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Спустя несколько дней австралийские газеты опубликовали утекшие разговоры миллиардера, в которых, помимо Трампа, упоминаются британский король Карл III и другие известные общественные деятели. Происхождение записей остается неизвестным, однако очевидно, что Пратт вряд ли рассчитывал на их публикацию.

«Я пытаюсь построить сеть из людей, которые могут быть полезны», — объясняет Пратт в одной из записей. Он не скрывает, что их привлекают главным образом его миллионы. «Моя суперсила заключается в том, что я богат», — цитирует он Бэтмена

Как оказалось, могущественным людям много не нужно. Карл III, если верить Пратту, готов на все за скромные пожертвования, которые редко превышают 100 тысяч фунтов стерлингов в год, а дружба с юристом Трампа Руди Джулиани обошлась миллиардеру всего в миллион долларов. Официально эти деньги были платой за присутствие на его дне рождения, но торжество отменили из-за ковидных ограничений, а миллион так и остался у Джулиани. «Теперь он звонит мне раз в неделю», — хвастается Пратт в утекшей записи.

Интерес к Трампу не связан с политическими взглядами миллиардера. Пратт поддерживал знакомство с Джо Байденом еще до избрания того президентом США, а в родной Австралии финансировал политиков, которые конкурируют друг с другом. «Все эти люди — это такая мафия, — говорил он. — Трамп, Руперт, Руди. Лучше быть их клиентом, а не соперником».

Энтони Пратт (слева) и президент США Дональд Трамп в 2019 году Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пратт унаследовал миллиарды у отца, который вел двойную жизнь

До утечки и скандала Пратт был не особенно известен за пределами Австралии, да и в этой стране о нем знают далеко не все. Он не гонится за славой Илона Маска и предпочитает, чтобы о нем писали пореже. Один из его знакомых рассказал изданию Financial Review, что миллиардер старается не разговаривать даже с коллегами — не хочет, чтобы его учили, как управлять фирмой.

В 63 года Пратт занимает 209-е место в списке богатейших людей мира, который составляет Bloomberg. Он возглавляет компании Visy и Pratt Industries, которые работают в скучнейшей отрасли — делают картонные коробки и бумагу из макулатуры. При этом его состояние оценивается в 9,3 миллиарда долларов.

Свои богатства Пратт унаследовал от отца, который был куда более колоритным персонажем. Достаточно сказать, что, помимо жены, у него была официальная любовница. Кроме того, он водил знакомство с бывшей порномоделью Мэдисон Эштон, снимавшейся для журнала Penthouse. После его смерти она претендовала на долю в бизнесе, но безуспешно — все получили Энтони Пратт с двумя сестрами.

Он вел двойную жизнь. Видимые 50 процентов — успешный бизнесмен и филантроп. А другая половина — довольно-таки отрицательный тип. Множество женщин, подпольные сделки, любовницы, взятки и коррупция бывший топ-менджер Visy об отце Энтони Пратта

На руку Пратту сыграл рост интереса к экологии. «Внезапно крупные корпорации захотели покупать бумагу из вторсырья, а мы — это единственный производитель, у которого все сырье — стопроцентно переработанное», — объяснял миллиардер в 2020 году.

Британский король Карл III Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

«Когда он станет королем, им будет не до смеха»

Журналистам удалось выяснить, что Пратт совершал регулярные пожертвования в фонды принца Чарльза. Минимальная сумма составляла 100 тысяч фунтов стерлингов в год, но могла быть и выше. Кроме того, миллиардер часто делал королевским особам другие подарки — например, заказал у художника огромный портрет Чарльза на его 70-летие.

В одной из записей Пратт утверждает, что в середине 2022 года ему позвонили из Букингемского дворца и умоляли делать пожертвования только через благотворительные фонды главных членов британской королевской семьи. В противном случае это могут заметить журналисты, и Чарльз угодит в новый коррупционный скандал. «Он просто уже очень близок к тому, чтобы стать королем, и не хочет, чтобы я погубил монархию», — говорил миллиардер.

Вряд ли я сам когда-нибудь получу дворянский титул. Честно говоря, не очень-то и хочется, потому что теперь титулы дают всем подряд Энтони Пратт австралийский миллиардер

«Я считаю его недооцененным политическим активом, — объяснял Пратт потенциальную полезность Чарльза в записи, которая была сделана, когда британским монархом все еще была Елизавета II. — Это только сейчас над Чарльзом все смеются. Когда он станет королем, им будет не до смеха».

Энтони Пратт (слева) и австралийская предпринимательница Рина Райнхарт (слева) в 2018 году Фото: Hancock Prospecting / Handout / Reuters

Трамп рассказал Пратту о слабых местах российских подлодок

Пратт не проявлял интереса к Дональду Трампу, пока тот не стал президентом США. Зато после этого он приложил все усилия, чтобы тот его заметил. Миллиардер постоянно его хвалил, размещал в газетах рекламу, в которой упоминался президент США, и стал членом трамповского клуба в Мар-а-Лаго. Деньги помогли и тут: за билеты на новогоднее гала в Мар-а-Лаго Пратт добровольно заплатил миллион долларов вместо обычных 50 тысяч. Такая щедрость не могла не привлечь внимания.

Усилия принесли плоды — Трамп начал с ним общаться, причем даже активнее, чем Пратт ожидал. «Он болтает все, что захочет, и обожает шокировать людей», — рассказывает миллиардер в утекших записях. Однажды президент заявил, что хотел заставить свою жену Меланию расхаживать у бассейна в бикини, чтобы ему завидовали. Мелания ответила, что пойдет только в том случае, если Трамп тоже выйдет в бикини.

Трамп точно знает, что стоит говорить, а что не стоит, чтобы не попасть за решетку, но так близко подходит к этой грани, что со стороны кажется, будто он нарушает закон. К примеру, он не пойдет и не скажет напрямую: «Я хочу, чтобы ты кое-кого убил». Он скажет кого-то послать кому-то сказать кое-кого убить Энтони Пратт австралийский миллиардер

Государственными секретами Трамп делился не менее охотно. Он говорит Пратту о переговорах с главами других стран и мог сболтнуть о военных операциях, про которые еще никто не знал. Однажды разговор зашел о подводных лодках. Президент склонился к уху Пратта и принялся перечислять, сколько именно ядерных боеголовок в действительности размещено на американских субмаринах и насколько близко они способны подойти к российским подлодкам, оставаясь незамеченными. Этой информации в открытом доступе не было.

Позднее Пратт передал слова Трампа о субмаринах по меньшей мере 45 людям, в том числе трем бывшим премьер-министрам Австралии, десяти австралийским чиновникам, шести журналистам и 11 сотрудникам своих компаний. Когда разразился скандал, все три бывших премьер-министра заявили, что ничего об этом не помнят.

Трамп назвал Пратта «рыжим чудиком из Австралии»

После публикации утечек Букингемский дворец выступил с заявлением. В нем утверждалось, что поддержка, которую Пратт оказывал принцу Чарльзу, не являлась секретом. «Факт заключается в том, что мистер Пратт — один из ведущих филантропов в Австралии и делал пожертвования множеству благотворительных организаций», — подчеркивалось в документе.

В своей соцсети Truth Дональд Трамп назвал сообщения о своих связях с Праттом дезинформацией. «Статья в испортившемся New York Times про рыжего чудика из Австралии, которого зовут Энтони Пратт, — это фейк, — написал бывший президент США. — Я никогда не разговаривал с ним о подводных лодках, только о создании рабочих мест в Огайо и Пенсильвании».