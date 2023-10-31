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17:46, 31 октября 2023Ценности

Россиянам назвали искажающую пропорции фигуры одежду

Дизайнер Наз Маер: свитеры с объемными горловинами искажают пропорции фигуры

Фото: Dan Gold / Unsplash

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам одежду, которая искажает пропорции фигуры. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 31 октября.

В первую очередь специалист отметил свитеры с объемными горловинами. По его словам, слишком плотная вязаная ткань вещи может зрительно утяжелить зону шеи и укоротить ее, а также сделать лицо более округлым. Вместо таких свитеров стоит обратить внимание на модели со свободной горловиной.

Кроме того, модельер выделил вещи, оформленные множеством оборок и воланов, и удлиненные туники. Во втором случае с помощью них женщины пытаются скрыть лишний объем в боках. «Слишком длинная туника визуально только подчеркивает округлые формы. Оптимальная длина рубашки должна быть до самой широкой линии бедра, иначе рискуете укоротить ноги», — объяснил Маер и посоветовал заменить их брюками или юбкой на высокой посадке или надеть удлиненный пиджак, не застегивая его.

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Помимо прочего, эксперт призвал избегать обтягивающие платья из тонкой ткани. Маер заявил, что такой предмет гардероба только подчеркивает недостатки фигуры, а его материал сильно растягивается и быстро приобретает непрезентабельный вид. «Обратите внимание на платья А-силуэта и из более плотных материалов. Также хорошо корректируют силуэт платья футляры с небольшим ремешком на талии», — пояснил он.

В заключение собеседник издания предложил отказаться от вещей с яркими контрастами в принтах и отенках, и сапог длиной до середины голени. Такая обувь, по мнению Маера, делает ноги короче и массивнее. «Особенно это заметно с обувью на плоской подошве или с эффектом "cпущенного" голенища. Обратите внимание на сапоги-ботфорты или до колена, желательно без шнуровки или горизонтальных рисунков», — завершил дизайнер.

В апреле организатор свадеб назвала вещи, которые могут скрыть недостатки тела каждой невесты во время церемонии бракосочетания. 31-летняя Джорджи Митчелл рассказала, что виновницам торжества необходимо взять на праздник вату и накладки на грудь.

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      Мария Винар
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