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20:29, 31 октября 2023Силовые структуры

Российский СИЗО затопила канализация

В Ростове-на-Дону временно закрыли СИЗО-1, его затопила канализация

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону временно закрыли СИЗО №1. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на ГУФСИН по Ростовской области.

По данным ведомства, причиной стал прорыв канализации. В следственном изоляторе забились унитазы и все содержимое вылилось наружу. Пока прием посетителей там приостановлен.

В СИЗО уже идут работы по устранению проблемы: моют полы, устраняют засор. Затем желающие снова смогут посетить подследственных.

Ранее в Забайкальском крае подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал в наручниках от конвоиров.

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      Екатерина Кашурникова
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