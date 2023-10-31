Российский СИЗО затопила канализация

В Ростове-на-Дону временно закрыли СИЗО-1, его затопила канализация

В Ростове-на-Дону временно закрыли СИЗО №1. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на ГУФСИН по Ростовской области.

По данным ведомства, причиной стал прорыв канализации. В следственном изоляторе забились унитазы и все содержимое вылилось наружу. Пока прием посетителей там приостановлен.

В СИЗО уже идут работы по устранению проблемы: моют полы, устраняют засор. Затем желающие снова смогут посетить подследственных.

Ранее в Забайкальском крае подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал в наручниках от конвоиров.