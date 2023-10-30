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07:44, 30 октября 2023Силовые структуры

Подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал в наручниках в российском регионе

В Забайкальском крае подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал в наручниках

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

В Забайкальском крае подозреваемый в сбыте наркотиков сбежал в наручниках от конвоиров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 26-летнего рецидивиста, судимого дважды за кражу и один раз за сбыт наркотиков, привезли на медосмотр с подозрением на воспаление поджелудочной железы. Злоумышленник пожаловался на плохое самочувствие, его осмотрели медики и предварительно диагностировали панкреатит.

Мужчину заковали в наручники и повезли на дополнительное обследование в районную больницу в сопровождении трех конвоиров. По приезде, при выходе из автозака он толкнул одного из конвоиров и пустился в бега. Злоумышленника ищут.

Ранее в Нижневартовске задержанный по подозрению в распространении наркотиков попытался сбежать из отдела полиции, но сорвался и сломал позвоночник.

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      Юлия Мискевич
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