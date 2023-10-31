В Евросоюзе возмутились из-за одной из механик крупнейших соцсетей

В ЕП раскритиковали крупнейшие соцсети из-за практики «теневого бана»

Еврокомиссии (ЕК) стоит обратить внимание на противоречащую свободе слова практику ангажированной фильтрации контента на платформах соцсетей компаний Meta (признана в России экстремистской и запрещена), X (бывший Twitter) и TikTok. Текст с соответствующим призывом в ЕК направила член Европарламента от Нидерландов Самира Рафаэла.

«Теневой бан» — искусственное снижение модераторами социальной сети показов определенных публикаций в ленте. Считается, что аккаунт может попасть в «теневой бан» из-за нарушения правил сообщества, однако ряд критиков утверждает, что посредством этого инструмента компании-владельцы соцсетей цензурируют «неугодные» мнения.

«Нам стало известно об очень тревожной практике, когда крупные платформы социальных сетей, такие как Meta, X и TikTok, тайно скрывают определенные публикации и контент, которые они считают несовместимыми с их собственным мнением», — говорится в обращении евродепутата.

Эта практика «теневого бана» использовалась, в частности, для сокрытия публикаций и контента, посвященных гуманитарному кризису в секторе Газа, чем подавляются голоса определенного сообщества Самира Рафаэла член Европарламента от Нидерландов

В контексте этой информации Рафаэла ссылается и на Закон о цифровых услугах ЕС, целью которого считается «создание более безопасного цифрового пространства, в котором будут защищены основные права всех пользователей цифровых услуг».

Таким образом, депутат задает ЕК вопросы о работе по борьбе с «теневым баном».

«Какой набор методов может разработать Комиссия в будущем для предотвращения "теневого бана" и других методов, направленных на снижение видимости определенных пользователей платформы, даже если они не нарушали правила поведения?» — спросила она.

Ранее группа членов ЕП обратилась к ЕК за разъяснениями относительно деятельности компании Meta и социальной сети X на фоне войны в Израиле. В своем обращении, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», европарламентарии выражают обеспокоенность распространением «вредоносных материалов» через указанные организации.