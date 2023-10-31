США обвинили россиян в экспорте высокотехнологичной продукции

США предъявили обвинения трем людям в экспорте высокотехнологичной продукции

США предъявили обвинения трем людям, включая двоих с гражданствами России и Канады, в незаконном экспорте высокотехнологичной продукции российским военным компаниям, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский Минюст.

Обвинения предъявлены Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову (имеет гражданства России и Таджикистана), а также Кристине Пузыревой. Им вменяется участие в заговоре по созданию глобальной сети закупок от имени подсанкционных российских организаций, якобы связанных с военно-промышленным комплексом России. Гольцева и Пузыреву арестовали в отеле на Манхэттене, где они остановились на пути к Насриддинову.

По данным ведомства, некоторые из полупроводников и электронных компонентов, которые были направлены обвиняемыми компаниям, обнаружили среди якобы конфискованных российских вооружений на Украине. Для отправки использовались бруклинские подставные компании, объем продаж исчисляется миллионами долларов.

Ранее бывший американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию в краже у Соединенных Штатов чертежи «супер-пупер-ракеты».