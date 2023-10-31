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16:09, 31 октября 2023Путешествия

Стала известна судьба пропавших в районе перевала Дятлова россиян

МВД: двое из пяти пропавших в районе перевала Дятлова россиян вышли на связь

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двое из пяти российских туристов, пропавших во время сплава по реке Вижай в районе перевала Дятлова, вышли на связь со спасателями. О судьбе потерявшихся путешественников рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, его слова приводит РИА Новости.

Стало известно, что накануне туристов предупреждали о возможной опасности, но они не послушали рекомендации. В итоге, отплыв 15 километров от поселка Тохы, группа встала из-за замерзшей реки.

По словам собеседника агентства, двое путешественников отправились пешком до ближайшего поселка. Там они связались по таксофону с человеком, который должен был их встречать, и сообщили, что живы.

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«Трое других любителей рисковать остались на месте сторожить свое имущество. Они все живы», — добавил Горелых. Он также отметил, что в ближайшее время к оставшимся троим туристам выдвинется спасательный отряд.

В четверг, 26 октября, группа россиян отправилась сплавляться по реке в районе перевала Дятлова. Они должны были преодолеть 50 километров и выйти в поселке Вижай в понедельник, 30 октября. Однако в назначенную дату туристы не появились, их поисками занялись полиция и спасатели.

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      Марина Черняк
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