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12:07, 31 октября 2023Путешествия

Пятеро российских туристов пропали в районе перевала Дятлова

РИА Новости: пятеро российских туристов пропали во время сплава по реке Вижай

Кадр: uidsof / YouTube

Пятеро российских туристов пропали во время сплава по реке Вижай в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Уточняется, что группа россиян отправилась сплавляться по реке в четверг, 26 октября. Они должны были преодолеть 50 километров и выйти в поселке Вижай в понедельник, 30 числа. Туристы не появились, их поисками занялись полиция и спасатели.

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По данным Telegram-канала Ural Mash, путешественники потерялись в районе перевала Дятлова — места загадочного исчезновения лыжников в 1959 году. «В этом районе проблемы со связью, — уточняется в публикации. — Есть версия, что туристы отказались от сплава из-за погоды и не смогли об этом сообщить».

Ранее двое незарегистрированных российских туристов едва не упали в пропасть в Сочи из-за ошибки навигатора. Пара выбрала очень крутую тропу, не успела выйти в безопасное место до наступления темноты и осталась на сложном скальном участке.

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      Мария Борисова
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