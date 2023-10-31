Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

В трех аэропортах Москвы отменили и задержали 23 рейса

В трех московских аэропортах во вторник, 31 октября, произошла отмена и задержка 23 вылетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Как стало известно, в Шереметьево задержали пять рейсов. Тем временем во Внуково шесть вылетов не состоялось, один самолет отправился с опозданием. В Домодедово два рейса отменили, еще девять вылетели не по графику.

Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массовых сбоев времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях также не сообщается.

Ранее стало известно, что аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков из-за прибывшего из Тель-Авива самолета. В нем находились люди с двойным гражданством, а также только с израильскими или российскими паспортами. Кроме того, из Израиля прибыли дети, проходившие в стране лечение от рака. Пассажиры во время ЧП не пострадали.