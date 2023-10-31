Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы
В трех московских аэропортах во вторник, 31 октября, произошла отмена и задержка 23 вылетов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Как стало известно, в Шереметьево задержали пять рейсов. Тем временем во Внуково шесть вылетов не состоялось, один самолет отправился с опозданием. В Домодедово два рейса отменили, еще девять вылетели не по графику.
Информации о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет. О причинах массовых сбоев времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях также не сообщается.
Ранее стало известно, что аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков из-за прибывшего из Тель-Авива самолета. В нем находились люди с двойным гражданством, а также только с израильскими или российскими паспортами. Кроме того, из Израиля прибыли дети, проходившие в стране лечение от рака. Пассажиры во время ЧП не пострадали.