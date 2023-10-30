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19:02, 30 октября 2023Путешествия

Стала известна судьба пассажиров прибывшего в Дагестан самолета из Тель-Авива

Посол Израиля в РФ Бен Цви: пассажиров рейса из Тель-Авива вывезли из Махачкалы

Фото: Hubert Mathis / Globallookpress.com

Пассажиры самолета, прибывшего в Дагестан из Тель-Авива, во время беспорядков не пострадали. Об их судьбе рассказал посол Израиля в РФ Александр Бен Цви в беседе с RTVI.

По словам дипломата, на рейсе находились как люди с двойным гражданством, так и пассажиры только с израильскими или российскими паспортами. Кроме того, стало известно, что в самолете были дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака.

«К счастью, с ними ничего не случилось — все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале», — пояснил посол.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за антиеврейскими беспорядками в Дагестане стояли украинские спецслужбы. Она подчеркнула, что Киев в настоящее время максимально заинтересован в дестабилизации ситуации в России.

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      Алина Черненко
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