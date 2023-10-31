В Крыму спасли провалившегося в люк кабана
Жители Севастополя спасли провалившегося в люк кабана
Жители Севастополя обнаружили в заброшенном люке на окраине города молодого кабана. Об этом сообщает ForPost.
По информации издания, животное угодило в ловушку недалеко от памятника воинам 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота в Верхнесадовском муниципальном округе.
Отмечается, что несмотря на то, что кабаны умеют достаточно высоко прыгать, самостоятельно выбраться из люка животное не могло. К нему на помощь пришли лесник и сотрудник Севприроднадзора, они освободили кабана с помощью двух буксировочных тросов.
Кабан в ходе спасательной операции вел себя спокойно и миролюбиво.