В Крыму спасли провалившегося в люк кабана

Жители Севастополя спасли провалившегося в люк кабана

Жители Севастополя обнаружили в заброшенном люке на окраине города молодого кабана. Об этом сообщает ForPost.

По информации издания, животное угодило в ловушку недалеко от памятника воинам 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота в Верхнесадовском муниципальном округе.

Отмечается, что несмотря на то, что кабаны умеют достаточно высоко прыгать, самостоятельно выбраться из люка животное не могло. К нему на помощь пришли лесник и сотрудник Севприроднадзора, они освободили кабана с помощью двух буксировочных тросов.

Кабан в ходе спасательной операции вел себя спокойно и миролюбиво.