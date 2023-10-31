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14:26, 31 октября 2023Моя страна

В Крыму спасли провалившегося в люк кабана

Жители Севастополя спасли провалившегося в люк кабана

Кадр: ForPost-Special / YouTube

Жители Севастополя обнаружили в заброшенном люке на окраине города молодого кабана. Об этом сообщает ForPost.

По информации издания, животное угодило в ловушку недалеко от памятника воинам 8-й бригады морской пехоты Черноморского флота в Верхнесадовском муниципальном округе.

Отмечается, что несмотря на то, что кабаны умеют достаточно высоко прыгать, самостоятельно выбраться из люка животное не могло. К нему на помощь пришли лесник и сотрудник Севприроднадзора, они освободили кабана с помощью двух буксировочных тросов.

Кабан в ходе спасательной операции вел себя спокойно и миролюбиво.

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      Варвара Кошечкина
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