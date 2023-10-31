В Минэнерго предрекли четырехкратный рост доли России на рынке сжиженного газа

Первый замглавы Минэнерго Сорокин: РФ может занять долю в 30 % на рынке СПГ

К 2035 году доля России на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) может увеличиться более чем в четыре раза — с нынешних семи до 30 процентов. Для этого у страны есть все необходимые ресурсы и возможности, заявил первый заместитель главы Министерства энергетики Павел Сорокин. Его слова приводит «Прайм».

В настоящее время на этот вид топлива делается «большой упор» в контексте стратегии развития энергетической отрасли России до 2050 года, уточнил он. Ключевой целью сейчас является достижение уровня производства СПГ в 100 миллионов тонн через семь лет.

Кроме того, стратегия развития энергоотрасли в стране подразумевает расширение использования газа в качестве топлива. Наиболее перспективным направлением является перевод автомобилей, грузовой и сельхозтехники на газомоторное топливо. По словам Сорокина, это позволит высвободить дополнительный объем нефтепродуктов для возможного экспорта.

В течение ближайших 10-12 лет планируется увеличить объемы потребления подобного вида топлива в стране минимум до 10 миллиардов кубометров в год. «Это большой рынок, большой потенциал», — заключил чиновник.

Планы по резкому наращиванию производства СПГ в России могут быть вызваны рисками снижения роли страны на мировом рынке природного газа. Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) предрекли двукратное сокращение доли РФ на глобальном газовом рынке. Согласно ожиданиям аналитиков, на горизонте 2030 года этот показатель упадет до 15 процентов. При этом доходы российских экспортеров снизятся в еще большей степени. Если в 2021-м сырьевые компании получили от продажи газа в общей сложности 100 миллиардов долларов, то через семь лет их суммарная выручка составит лишь 40 миллиардов.