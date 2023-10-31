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13:22, 31 октября 2023Силовые структуры

В отношении воевавшего в рядах ВСУ россиянина возбудили дело о госизмене

ФСБ: воевавший за ВСУ уроженец Тверской области стал фигурантом дела о госизмене

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Дело о государственной измене возбудили в отношении уроженца Тверской области, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был взят в плен в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Его обвиняют по статье 275 («Государственная измена в форме перехода на сторону противника») УК РФ.

По данным издания, мужчина был задержан в ходе боестолкновения в одном из районов ЛНР. В ВСУ он занимал должность заместителя начальника штаба одного из подразделений.

Ранее суд в Москве продлил срок ареста уроженке Крыма Ление Умеровой по делу о шпионаже в пользу Украины.

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