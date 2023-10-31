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09:17, 31 октября 2023Мир

В США поддержка Израиля Байденом столкнулась с растущим давлением

WP: демократы обеспокоились методами борьбы Израиля в секторе Газа

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Непоколебимая поддержка Израиля президентом США Джо Байденом столкнулась с растущим давлением, поскольку все больше демократов обеспокоились о том, какими методами осуществляется борьба Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Как пишет издание, демократы резко раскритиковали темпы оказания гуманитарной помощи, отключение связи и рост числа пострадавших среди палестинского гражданского населения в секторе Газа. Также существует обеспокоенность по поводу существования у Израиля четких и достижимых целей в проводимом наземном наступлении, профинансированном в том числе и США.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что израильское правительство должно использовать все доступные ему средства, чтобы провести различие между боевиками радикального палестинского движения ХАМАС и гражданским населением, но отметил, администрация президента оказывала давление на союзника в вопросе целеполагания. «Мы давили на них по таким вопросам, как цели и сопоставление средств с целями, а также по тактическим и стратегическим вопросам, связанным с этой операцией. Но мы сделали все это за закрытыми дверями. Поэтому я не буду сегодня здесь описывать специфику этих разговоров».

Ранее сообщалось, что Байден и его администрация уже изменили позицию по палестино-израильскому конфликту и борьбе с ХАМАС. На данный момент президент выступает за скорейшее разрешение гуманитарного кризиса в секторе Газа, предостерегая Израиль от возможных потерь среди мирного населения.

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      Дарья Балацкая
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