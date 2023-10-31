Microsoft прекратила поддержку Windows CE

Поддержку Windows CE прекратили спустя 26 лет после запуска ОС

Корпорация Microsoft прекратила поддержку ОС Windows CE. Об этом сообщает издание The Register.

Как стало известно, поддержка операционной системы была прекращена 10 октября 2023 года. Запущенная 26 лет назад Windows CE изначально была создана для карманных персональных компьютеров (КПК), но затем использовалась для нетбуков, банкоматов, информационных киосков и прочего оборудования.

Последней версией ОС оказалась Windows Embedded Compact 2013. Несмотря на то, что Microsoft прекратила техническую поддержку операционной системы, корпоративные потребители смогут приобрести лицензию на Windows CE до 2028 года.

Журналисты The Register отметили, что сторонним разработчикам были доступны около 600 компонентов системы, которые они могли настроить под свои нужды. Также Windows CE была оптимизирована под устройства с минимальным объемом памяти — так, ядро ОС могло работать с 32 килобайтами оперативной памяти.

Ранее бывший руководитель Windows Phone Брэндон Уотсон назвал причины провала смартфона от Microsoft. По его словам, устройства плохо приняли сотовые операторы, которые вместо гаджетов от Microsoft продвигали смартфоны на iOS и Android.