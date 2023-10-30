Бывший топ-менеджер Microsoft назвал причины провала Windows Phone

Бывший менеджер Microsoft обвинил операторов в провале Windows Phone

Бывший руководитель Windows Phone Брэндон Уотсон назвал причины провала смартфона от Microsoft. Об этом Уотсон рассказал в соцсети X.

Экс-сотрудник компании, который возглавлял подразделение Windows Phone, заявил, что смартфон от Microsoft не выдержал конкуренции. «Мы вели тяжелую борьбу, пытаясь заставить операторов связи предлагать наши телефоны своим продавцам», — подчеркнул Уотсон. Бывший топ-менеджер компании обвинил операторов в том, что они предпочли продвигать iPhone и устройства на Android.

Специалист заявил, что для расширения влияния на рынке его компании даже пришлось купить Nokia, которая одно время лидировала на рынке телефонов. Однако это не помогло Microsoft. «Мы были интересны операторам неделю или две перед запуском продукта, а затем нас отталкивали в угол магазина», — заметил Брэндон Уотсон.

По словам специалиста, создатели приложений отвернулись от Windows Phone, так как компания не предоставляла им достаточных инструментов для разработки. Также на платформе смартфона Microsoft не было нескольких популярных программ — например, игр Candy Crush или Angry Birds, банковского приложения Chase и других.

Платформа Windows Phone, которую впоследствии переименовали в Windows 10 Mobile, вышла 11 октября 2010 года. В январе 2018 года в Microsoft заявили, что не планируют выпускать новые версии ОС.

В конце октября глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что жалеет, что компания закрыла проект Windows Phone. По словам предпринимателя, Microsoft должна была продолжать развивать направление мобильных телефонов.