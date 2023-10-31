Самый богатый человек России попытался уклониться от раздела имущества

Потанин попросил Великобританию отказать экс-супруге в иске о разделе имущества

Российский миллиардер Владимир Потанин попросил Верховный суд Великобритании отказать его бывшей жене Наталии в новом многомиллиардном иске о разделе имущества. О попытке предпринимателя уклониться от потери части активов пишет Bloomberg.

Адвокат самого богатого человека России апеллирует к тому, что британские суды известны своей «щедростью» в бракоразводных делах и стараются делить активы поровну. По его словам, в делах, связанных с «большими деньгами», местное законодательство поощряет практику, когда истец выбирает, в какой суд обратиться, исходя из того, где шансы на успех будут наибольшими. Бракоразводный процесс бизнесмена может стать самым дорогим в стране.

Согласно Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Потанина составляет 29,3 миллиарда долларов. В 2019 году адвокаты его бывшей супруги подсчитали, что по итогу бракоразводного процесса Наталья Потанина может получить 9 миллиардов долларов. Однако тогда суд отказал ей в подаче иска, обвинив ее в «бракоразводном туризме». Позже Потаниной удалось оспорить решение, она выиграла апелляцию, и теперь ее бывший муж пытается оспорить иск в Верховном суде.

Судебные инстанции в ходе процесса вставали то на сторону Потанина, то на сторону Потаниной. В частности в одном из споров в 2019 году выиграл бизнесмен. Экс-супруга настаивала на получении 7,4 миллиарда долларов и отмечала, что полученные 84 миллиона долларов делают ее «жертвой несправедливости».

Пара поженилась в 1983 году и развелась в 2014-м. Российский суд постановил, что брак фактически распался еще в 2007-м, и разделил имущество экс-супругов по состоянию на этот год. Позднее Потанина подавала жалобу в России о разделе имущества, однако она была отклонена. Экс-супруга также подавала иск в кипрский суд, однако тот решил, что вопрос должна рассматривать инстанция на родине участников процесса.