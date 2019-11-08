Российский олигарх оставил бывшую жену без семи миллиардов долларов

Российский миллиардер Владимир Потанин победил в судебном споре с бывшей женой Натальей, которая добивалась взыскания с него 7,4 миллиарда долларов. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на решение Высокого суда Лондона.
Судья постановил, что 84 миллиона долларов, которые Наталья Потанина получила при разводе, не делают ее «жертвой несправедливости». Британская пресса называла данное дело крупнейшим бракоразводным процессом в истории Великобритании.
Пара поженилась в 1983 году и развелась в 2014-м. Российский суд постановил, что брак фактически распался еще в 2007-м, и разделил имущество экс-супругов по состоянию на этот год. Позднее Потанина подавала жалобу в России о разделе имущества, однако она была отклонена. Экс-супруга также подавала иск в кипрский суд, однако тот решил, что вопрос должна рассматривать инстанция на родине участников процесса.
Потанин занимает шестую строчку в рейтинге богатейших россиян. Он является владельцем более 30 процентов акций «Норникеля» — одного из крупнейших в мире производителей рафинированного никеля и палладия. Forbes оценивает состояние Потанина в 18,1 миллиарда долларов.