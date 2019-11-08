Российский олигарх оставил бывшую жену без семи миллиардов долларов

Российский миллиардер Владимир Потанин победил в судебном споре с бывшей женой Натальей, которая добивалась взыскания с него 7,4 миллиарда долларов. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на решение Высокого суда Лондона.

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Судья постановил, что 84 миллиона долларов, которые Наталья Потанина получила при разводе, не делают ее «жертвой несправедливости». Британская пресса называла данное дело крупнейшим бракоразводным процессом в истории Великобритании.

Пара поженилась в 1983 году и развелась в 2014-м. Российский суд постановил, что брак фактически распался еще в 2007-м, и разделил имущество экс-супругов по состоянию на этот год. Позднее Потанина подавала жалобу в России о разделе имущества, однако она была отклонена. Экс-супруга также подавала иск в кипрский суд, однако тот решил, что вопрос должна рассматривать инстанция на родине участников процесса.

Потанин занимает шестую строчку в рейтинге богатейших россиян. Он является владельцем более 30 процентов акций «Норникеля» — одного из крупнейших в мире производителей рафинированного никеля и палладия. Forbes оценивает состояние Потанина в 18,1 миллиарда долларов.

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