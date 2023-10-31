Жители российского региона сообщили о звуках взрыва

161.ru: жители сообщили о звуках взрыва над Ростовской областью

Жители сообщили о звуках взрыва над Ростовской областью. Об этом стало известно порталу 161.ru во вторник, 31 октября.

Власти российского региона ситуацию пока никак не комментировали. Как утверждает издание, грохот фиксировали около 17:00 в хуторе Красный Десант под Таганрогом, в Азове, на Северном, Военведе и в других жилых массивах Ростова-на-Дону.

Кроме того, громкие звуки слышали жители Западного, поселка Орджоникидзе. В соцсетях россияне делились кадрами следов в небе после грохота.

В августе жители Ростова-на-Дону рассказали о громком звуке, похожем на взрыв.

Тогда граждане отметили, что в некоторых домах треснули стекла.