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14:51, 31 октября 2023Мир

Жителю Невады предъявили обвинение в антисемитских угрозах сенатору США

CBS: американца арестовали из-за антисемитских угроз в адрес сенатора США
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Armin Weigel / Globallookpress.com

Американцу предъявили обвинения в телефонных угрозах антисемитского характера в адрес сенатора Конгресса США. Об этом сообщает CBS News.

Как сообщает издание, Джон Энтони Миллер, 43-летний житель Невады, оставил многочисленные угрожающие голосовые сообщения сенатору, в которых называл его паразитом и угрожал «завершить то, что начал Гитлер», за что был арестован полицией.

Хотя в судебных документах не указана личность потерпевшего, представитель сенатора-демократа от Невады еврейского происхождения Джеки Розен, подтвердила, что сообщения поступали в ее офис. «К угрозам в адрес государственных чиновников следует относиться серьезно. Сенатор Розен доверяет прокуратуре США и федеральным правоохранительным органам справиться с этим вопросом», — сообщил представитель.

В сообщении, оставленном 17 октября, Миллер якобы сказал, что сенатор совершил выбор в пользу зла и будет истреблен. Два дня спустя Миллер позвонил с того же номера и оставил еще одно голосовое сообщение с угрозами и оскорблениями. В прокуратуре также заявили, что 18 октября Миллер якобы посетил здание федерального суда в Лас-Вегасе, где находится офис Розен. Ему предъявлено обвинение в угрозах федеральному чиновнику.

Ранее стало известно об увеличении числа антисемитских преступлений в США. Отмечается, что чуть больше чем за две недели с начала войны между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС число антисемитских инцидентов выросло примерно на 400 процентов.

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      Дарья Балацкая
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