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11:14, 1 ноября 2023Из жизни

78-летняя любительница йоги раскрыла главный секрет стройности

78-летняя любительница йоги Бай Цзиньцинь назвала дисциплину секретом стройности

Фото: Anupam Mahapatra / Unsplash

78-летняя китаянка, получившая в сети прозвище «самая красивая йога-бабушка Китая», раскрыла главный секрет стройности и позитивного настроя. Об этом сообщает South China Morning Post.

Бай Цзиньцинь из города Тянцзинь рассказала, что в молодом возрасте не занималась спортом из-за того, что была слишком занята работой. Сидячий образ жизни и недосып привели к ухудшению здоровья женщины, в результате чего у нее развился рак. Цзиньцинь перенесла три операции и смогла победить болезнь. По словам женщины, заболевание заставило ее пересмотреть свой образ жизни. В 60 лет она решила купить абонемент в тренажерный зал и заняться спортом.

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Сейчас Цзиньцинь ходит на йогу, пилатес, а также занимается с канатами для кроссфита и укрепляет мышцы кора. Ключом к подтянутому телу любительница йоги назвала дисциплину. Именно благодаря регулярным тренировкам ей удалось добиться видимых результатов.

Цзиньцзинь призналась, что ей было сложно начинать тренироваться из-за слабой физической подготовки. Она утверждает, что самое главное в спорте — не останавливаться на достигнутом. По этой причине женщина начала вести активный образ жизни, ходить, прыгать через скакалку и выполнять щадящие упражнения. Когда она почувствовала, что ее тело становится крепче, то перешла к высокоинтенсивным тренировкам.

Ранее сообщалось, что расстроенная своей плохой спортивной формой женщина «вернула фигуру 20-летней» к 51 году и раскрыла секрет успеха. Она придерживалась несложных правил, которые помогли ей похудеть и обрести подтянутое тело за три года и не требовали денежных трат.

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