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12:12, 1 ноября 2023Из жизни

99-летний ветеран Второй мировой войны поделился секретами долголетия

99-летний ветеран назвал счастливую семью и раннюю пенсию секретами долгой жизни

Фото: Holly Bartley / Unsplash

99-летний американец, участвовавший во Второй мировой войне, рассказал о пользе ранней пенсии для долголетия. Он поделился своей историей с Insider.

Ричард Мораллес, который родился в 1924 году в США и пережил Великую депрессию и мировую войну, недавно отметил 99-й день рождения вместе со своими близкими. Он сообщил журналистам, что чувствует себя «счастливым и благодарным за то, что ему удалось прожить так долго». Мораллес и его 91-летняя жена Джой живут в деревне для престарелых в Калифорнии.

Одним из секретов долгой жизни ветеран назвал счастливое детство и крепкую семью. Мораллес и его братья жили с приемными родителями в период Великой депрессии, но отсутствие денег их совсем не тревожило, потому что они много веселились и играли. Дочь Мораллеса Кэти Олсен рассказала, что отец в детстве вместе с другими детьми искал золото прямо в ручье за домом. Намытые кусочки золота они обменивали на конфеты, попкорн и билеты в кино в местном магазине.

Мораллес перестал работать в возрасте 56 лет и рано ушел на пенсию. Это позволило им с женой Джой много путешествовать. Они купили дом на колесах и вместе исколесили всю Северную Америку и Мексику, проводя в дороге по несколько месяцев подряд.

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Ближе к 60-му дню рождения Мораллесу диагностировали диабет второго типа. Он серьезно отнесся к проблеме и стал питаться более здоровой пищей. По словам его дочери, дома они никогда не ели фастфуд, но после новостей о диабете отец почти целиком исключил из рациона сладости и полуфабрикаты. Она считает, что следование советам врача — один из секретов долгой жизни Мораллеса.

Ветеран также отметил, что прошел через много опасных ситуаций, которые усилили его жажду жизни. Несколько десятилетий работы в тушении лесных пожаров, служба летчиком-артиллеристом во время войны и финансовые тяготы раннего детства только закалили его и заставили любить и ценить каждый момент в любом возрасте.

Ранее сообщалось, что 100-летний житель США назвал шесть главных вещей, которые позволили ему прожить долгую и счастливую жизнь. Мужчина регулярно снимает видео в TikTok, за его страницей следят 1,7 миллиона человек.

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      Антонина Черташ
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