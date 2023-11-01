На Западе рассказали о мольбах Украины

Politico: власти Украины умоляют США увеличить поддержку

Украинские власти упрашивают США поставить больше оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявила обозреватель Politico Лара Селигман.

В частности, она напомнила о визите украинской делегации в США на прошлой неделе. Селигман отметила, что представители Украины передали американским властям «список пожеланий», включающий в себя новое оружие и обучение солдат ВСУ.

При этом журналистка обратила внимание, что поддержка Киева Вашингтоном находится под угрозой из-за избрания нового спикера палаты представителей США и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял члена спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США, демократа Эрика Суолуэлла не прекращать помощь Украине из-за страха поражения в конфликте с Россией. По словам конгрессмена, Ермак убежден, что в случае прекращения военной помощи «украинский кризис перекинется на соседние страны», что приведет к новому витку эскалации.