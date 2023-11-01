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04:37, 1 ноября 2023Мир

Блинкен заверил Кулебу в продолжении помощи Украине

Блинкен пообещал Кулебе продолжить помогать Украине

Фото: Reuters

Госсекретарь Энтони Блинкен поговорил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, заверив его в неизменности американской поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Отмечается, что политики обсудили последние события зоны специальной военной операции, а также третью встречу стран в Валлетте, Мальта, для «формирования глобального консенсуса в поддержку устойчивого, основанного на принципах мира на Украине».

Также Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона суверенитету и территориальной целостности Украины и выразил готовность продолжать оказывать Киеву необходимую поддержку.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. По ее словам, конгрессмены политизируют вопрос национальной безопасности США.

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      Екатерина Подвигина
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