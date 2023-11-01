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04:55, 1 ноября 2023Наука и техника

Уменьшение сна связано с развитием деменции

JAMA Neurology: уменьшение глубокого сна связано с риском развития деменции

Фото: Unsplash

Уменьшение количества сна даже на один процент в год связано с увеличением риска развития деменции на 27 процентов. К такому выводу пришли ученые Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне в Австралии, которые опубликовали статью в журнале JAMA Neurology.

Специалисты проанализировали данные 346 человек старше 60 лет, которые приняли участие в двух исследованиях сна, проведенных с 1995 по 1998 и с 2001 по 2003 год. Оказалось, что в среднем продолжительность глубокого сна снизилась к началу второго исследования, что указывает на медленное снижение количества сна с возрастом. За следующие 17 лет наблюдения было зарегистрировано 52 случая деменции.

Даже с поправкой на возраст, пол, генетические факторы, курение, использование снотворных, антидепрессантов и анксиолитиков, каждый процент снижения глубокого сна каждый год был связан с увеличением риска деменции на 27 процентов. Известно, что глубокий сон поддерживает здоровое старение мозга и способствует выведению метаболических отходов из центральной нервной системы, в том числе белков, агрегирующих при болезни Альцгеймера.

По словам авторов, результаты исследования демонстрируют, что дефицит глубокого, медленноволнового сна может служить модифицируемым фактором риска деменции. Однако потеря глубокого сна с возрастом также ускорялась при наличии генетических факторов, повышающих риск болезни Альцгеймера.

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      Александр Еникеев
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