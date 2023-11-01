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09:34, 1 ноября 2023Спорт

Игроки киевского «Хита» по футзалу отказались жать руку россиянину

Игроки киевского «Хита» по футзалу не пожали руку россиянину и получили ответ

Фото: Pascal Swier / Unsplash

Игроки киевского «Хита» отказались жать руку россиянину Антону Соколову из португальского «Спортинга» в матче группового этапа футзальной Лиги чемпионов. Об этом сообщается в Telegram-канале Futsal legends.

Как стало известно источнику, украинские спортсмены не поприветствовали россиянина перед матчем и получили ответ — шедшие за Соколовым игроки лиссабонского клуба отказались подавать им руки. После матча тренер «Спортинга» Жоао Матуш увел команду в раздевалку без рукопожатия с соперниками.

Отмечается, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыла дисциплинарное дело по данным фактам.

Матч завершился со счетом 2:2. «Спортинг» занял первое место в группе, «Хит» — второе.

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      Андрей Стрельцов
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