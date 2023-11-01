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13:40, 1 ноября 2023Бывший СССР

Лукашенко созвонился с Путиным

Путин обсудил с Лукашенко заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Минске и запланировано на 23 ноября. Политики также затронули будущее развитие взаимодействия и продвижения союзной интеграции, в том числе энергетику, транспорт и высокие технологии.

Кроме того, Путин и Лукашенко подтвердили настрой на продолжение совместной работы для углубления стратегического партнерства и союзничества между государствами.

26 октября белорусский лидер предупредил, что в скором времени созвонится с российским президентом. Как утверждал Лукашенко, ему есть о чем поговорить с Путиным.

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      Кристина Есикова
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