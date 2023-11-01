Лукашенко созвонился с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны обсудили подготовку к заседанию Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которое пройдет в Минске и запланировано на 23 ноября. Политики также затронули будущее развитие взаимодействия и продвижения союзной интеграции, в том числе энергетику, транспорт и высокие технологии.
Кроме того, Путин и Лукашенко подтвердили настрой на продолжение совместной работы для углубления стратегического партнерства и союзничества между государствами.
26 октября белорусский лидер предупредил, что в скором времени созвонится с российским президентом. Как утверждал Лукашенко, ему есть о чем поговорить с Путиным.