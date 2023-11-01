Мэр российского города запросил премию в четыре оклада за безупречную работу

В Хакасии мэр города оценил свою работу как безупречную и запросил премию

Мэр расположенного в Хакасии города Сорска Сергей Найденов запросил премию в четыре оклада. Необходимость денежного поощрения он обосновал формулировкой «за безупречную работу», сообщает Telegram-канал «Подъем».

В обращении к местным депутатам глава города указал, что запрашиваемые им деньги он собирается передать участникам специальной военной операции (СВО). Летом Найденову отказали в выплате премии, однако тогда про бойцов СВО он не упоминал, утверждает канал.

Рассмотрение вопроса о премировании мэра Сорска назначено на 24 ноября. Глава городского совета депутатов Галина Веселова заявила, что «мы не самый плохой муниципалитет» и указала, что остальные муниципальные образования республики уже одобрили премии своим главам. Веселова также подтвердила, что глава города оказывает помощь участникам спецоперации.

Ранее в Приморье суд признал незаконным объявление в розыск мэра города Большой Камень, уехавшего на СВО. Ранее мужчину обвинили в мошенничестве. В зоне боевых действий бывший мэр успел отличиться и был представлен к ордену Мужества.