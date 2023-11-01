Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 1 ноября 2023Россия

Мэр российского города запросил премию в четыре оклада за безупречную работу

В Хакасии мэр города оценил свою работу как безупречную и запросил премию

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Мэр расположенного в Хакасии города Сорска Сергей Найденов запросил премию в четыре оклада. Необходимость денежного поощрения он обосновал формулировкой «за безупречную работу», сообщает Telegram-канал «Подъем».

В обращении к местным депутатам глава города указал, что запрашиваемые им деньги он собирается передать участникам специальной военной операции (СВО). Летом Найденову отказали в выплате премии, однако тогда про бойцов СВО он не упоминал, утверждает канал.

Рассмотрение вопроса о премировании мэра Сорска назначено на 24 ноября. Глава городского совета депутатов Галина Веселова заявила, что «мы не самый плохой муниципалитет» и указала, что остальные муниципальные образования республики уже одобрили премии своим главам. Веселова также подтвердила, что глава города оказывает помощь участникам спецоперации.

Ранее в Приморье суд признал незаконным объявление в розыск мэра города Большой Камень, уехавшего на СВО. Ранее мужчину обвинили в мошенничестве. В зоне боевых действий бывший мэр успел отличиться и был представлен к ордену Мужества.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия отразила массированную ракетную атаку ВСУ на Крым

      YouTube запретил просмотр видео с блокировщиками рекламы

      Русскоговорящий турист попросил гранату в ресторане Европы и напугал посетителей

      Запертого в машине уже четвертый день кота обнаружили в центре Москвы

      Центробанк обеспокоился разницей цен на первичное и вторичное жилье

      В США назвали российские бомбы угрозой для ПВО Киева

      Цены на газ в Европе резко снизились

      В Госдуме проголосовали за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

      Турция обвинила ЕС в препятствии переговорам по прекращению огня в Газе

      Россиянин с несовершеннолетней расправились с пенсионеркой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости