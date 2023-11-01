Названы лучшие детские поликлиники Москвы

Ракова: в Москве опубликовали обновленный рейтинг детских поликлиник

В Москве обновили рейтинг детских поликлиник, сформированный на основе опроса родителей пациентов. Им предлагалось оценить, насколько медорганизации следуют ценностям и принципам работы городских поликлиник. О публикации рейтинга сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Лучшей детской поликлиникой москвичи назвали филиал №4 детской городской поликлиники №122. С полным списком лучших детских поликлиник можно ознакомиться на сайте Депздрава Москвы. В опросе, на основании которого был сформирован рейтинг, приняли участие 15 тысяч москвичей.

«Мы публикуем открытый рейтинг детских поликлиник Москвы второй раз, и надеемся на такой же активный отклик москвичей и дальше, ведь это исследование способствует повышению качества медицинской помощи горожанам и формированию новой модели взаимодействия врача и пациента», — отметила вице-мэр Ракова. Участники опроса оценивали такие аспекты, как пациентоориентированность, доверие к специалистам, профессионализм и доброжелательность персонала, командная работа и уважение к пациентам.

Аналогичное исследование проводят и среди посетителей взрослых поликлиник Москвы. По результатам рейтинга, опубликованного в августе 2023 года, лучшим медучреждением признан филиал №1 городской поликлиники №220.

Как объяснила вице-мэр Ракова, оценка медучреждений со стороны пациентов необходима для определения эффективности работы по внедрению новых ценностей и принципов работы амбулаторного звена. По ее словам, недавно в Москве завершился первый этап программы капитального ремонта городских поликлиник по новому московскому стандарту, в рамках которого обновлены 200 зданий. Устаревшие медучреждения стали современными и просторными, их оснастили новым оборудованием и комфортными для посетителей и врачей условиями, подчеркнули в Соцкомплексе. На втором этапе программы капремонта планируется привести к новому стандарту еще 140 поликлиник.

