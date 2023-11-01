Появилось видео с бьющим мину кувалдой бойцом ВСУ

Mash опубликовал видео с бойцом ВСУ, бьющим мину кувалдой

В сети появилось видео с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), который бьет кувалдой мину. Его опубликовал Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Военный наносит удар за ударом по лежащей на земле мине, в то время как сослуживцы просят его остановиться. Его спросили, что произойдет, если боеприпас взорвется, на что он ответил, что в этом случае у него есть еще один.

Неизвестно, взрывоопасная испытуемая на прочность мина или пустая. Также неизвестно, в какое время и при каких обстоятельствах было снято видео.

Ранее российские военные из батальона «Крым» сбили тяжелый украинский дрон «Баба Яга» и продемонстрировали на видео не влезающий в багажник аппарат.