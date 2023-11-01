Путин пошутил про европейских постельных клопов

Путин пошутил про постельных клопов из Европы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам отметил, что вероятные следующие пакеты антироссийских санкций от Евросоюза не пугают Россию. Он пошутил, что такие ограничения, как запрет на ввоз западных товаров в страну, снизят риски ввоза постельных клопов из крупных городов Европы, передает ТАСС.

«Чем меньше барахла — тем, может быть, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов», — подчеркнул российский лидер.

Путин также обратил внимание, что «иностранцы сами запутались в санкциях», а их идеи новых ограничений, такие как запрет на ввоз в Россию отверток, «доходят до абсурда».

По словам президента, потенциал санкционной агрессии практически исчерпан. И в этих условиях российские власти скорее обеспокоены диверсиями и саботажем на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

Ранее французские спецслужбы нашли «русский след» в ситуации с распространением клопов в европейской стране, которая вызвала у местных жителей панику. По мнению французской стороны, так Россия отвечает на введенные против нее санкции.