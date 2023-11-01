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21:21, 1 ноября 2023Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с запретом ввоза товаров в Россию

Путин: иностранцы сами запутались в санкциях против России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Российских президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с запретом ввоза западных товаров в Россию. На совещании по экономическим вопросам он подчеркнул, что «иностранцы сами запутались в санкциях».

«Иностранцы сами запутались в санкциях против России, в своих фантазиях доходят до абсурда, запрещая ввоз отверток», — объяснил президент.

По словам Путина, «чем меньше барахла, тем меньше будут экспортировать постельных клопов».

«Чем меньше барахла, тем, может, даже и лучше. Меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», — уточнил он.

Президент России также добавил, что в условиях, когда потенциал санкционной агрессии практически исчерпан, власти России обеспокоены диверсиями и саботажем на важнейших объектах глобальной инфраструктуры.

В начале октября Путин заявил, что стагнация в экономике отмечается во всех европейских странах, кроме Италии и Испании. Российский лидер отметил, что в США рост ВВП за предыдущий период составит 2,4 процента, при этом в Европе дела обстоят гораздо хуже.

Путин также добавил, что уровень жизни в Евросоюзе снижается, а многие европейские компании переносят производство в США из-за дешевых энергоносителей.

26 октября издание Mercury сообщило, что в рамках очередного пакета санкций Австралия ввела запрет на экспорт в Россию отверток. Также оказались запрещены поставки инструментов, используемых для работы с металлом, и инструментов для бурения.

Новый пакет санкций был подписан министром иностранных дел страны Пенни Вонг 25 октября.

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      Марина Совина
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